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日本石川大雨成災 傳1人失聯2地成陸上孤島

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本能登半島地震災區的石川縣輪島市等地，今天降下大雨已造成1人失聯、多數道路與民宅淹水、道路受阻、5條河川氾濫及2處地點成陸上孤島等災情，另有4860戶民宅停電

日本石川電視台報導，石川縣政府河川課表示，截至上午11時止，能登地方已有5條河川因大雨發生氾濫。

綜合讀賣新聞、朝日新聞及日本放送協會（NHK）等報導，石川縣奧能登廣域圈事務組合消防本部表示，截至上午11時止，相繼接獲來自輪島市與珠洲市等地的求助通報。

消防單位表示，目前已接獲有人因民宅倒塌無法動彈及被河水沖走等通報，正在進行救援活動。

石川縣政府危機管理監室表示，輪島市已傳出有1人下落不明；輪島市與能登町已確認有建物淹水；珠洲市目前人員受害狀況不明，但市內有兩處地點已成陸上孤島；能登町目前暫未確認有人員受害。

大雨也造成石川縣內發生停電。北陸電力送配電公司表示，截至今天上午11時止，石川縣內總計有4860戶停電，分別是輪島市約3300戶、珠洲市約1100戶及能登町約460戶。

JR東日本公司表示，山形新幹線受到大雨影響，山形站到新庄站區間今天雙向列車全數停駛。

日本北陸地方今天受到秋雨鋒面與朝低氣壓流入的暖濕空氣影響，今天上午降下破紀錄大雨。

截至今天上午11時止的24小時累計雨量，輪島市為290.5毫米、珠洲市為200.5毫米，雙創1976年開始觀測以來的最大雨量。

氣象廳今天上午9時過後表示，石川縣能登地方出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。

氣象廳表示，輪島市截至今天上午9時30分前為止，已觀測到時雨量逾120毫米的猛烈雨勢；珠洲市在上午9時40分前，也降下近70毫米的非常激烈雨勢。

氣象廳認為「發生數十年一度重大災害的危險迫在眉睫」，已針對能登半島地震災區的石川縣輪島市、珠洲市與能登町，發布最高警戒等級的「大雨特別警報」。

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