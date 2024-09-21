日本石川降警報大雨 能登災區河川氾濫道路淹水

日本石川縣今天上午降下大雨，氣象廳針對該縣輪島市、珠洲市及能登町發布「大雨特別警報」。對象地區屬今年元旦能登半島地震災區，大雨已造成河川氾濫及道路淹水等災情。

「大雨特別警報」在5階段警戒中屬於最高等級的第5級，代表警報發布地區有必要進行最高等級警戒。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府河川課表示，受到大雨影響，流經珠洲市的鵜飼川與流經輪島市的河原田川，已在今天上午10時40分左右確認發生氾濫。

石川縣珠洲消防署表示，受到大雨影響，大量土石流入位於珠洲市清水町的國道（類似台灣的省道）249號，目前道路受阻已無法通行。

氣象廳今天上午10時50分針對輪島市、珠洲市及能登町發布最高警戒等級的「大雨特別警報」。氣象廳與國土交通省稍晚將舉行臨時記者會，對外說明「大雨特別警報」未來該警戒之處等事項。

氣象廳表示，今天是繼今年7月的山形縣後，再度發布「大雨特別警報」。

石川縣目前受到大雨侵襲，有極高可能發生淹水或土石崩塌等重大災害。

根據社群平台上的一段影像顯示，今天上午9時左右，輪島市區包括車道與人行道都已被黃水覆蓋。從行經淹水路段的車輛來看，積水大約到輪胎一半深度。

拍攝這段畫面的人是在附近經營咖啡店的60歲男性，他說，積水在大雨下了約一小時迅速增加，在今年元旦發生能登半島地震後，這個地區的排水就變差，說不定是受此影響這裡才會淹水。

在輪島市河井町經營民宿的58歲男性說，雨勢從今天上午8時左右開始變大，造成民宿前的道路淹水。之後大雨仍持續不斷，到上午9時積水深度已達膝蓋下方左右，雨水也流進民宿腹地內。

這名男性說，恐怕民宿內也已稍微淹水，在這裡住了50年第一次碰到這種情況，「因為氣象預報說雨勢還會持續，真是令人擔心」。