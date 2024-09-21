天降雕像！Prada女經理在義大利街頭遭砸頭慘死 男友崩潰求助

義大利那不勒斯（Naples）近日發生一起雕像砸死人的意外，一名30歲Prada女經理，日前與29歲男友拖著行李箱行經一條街道，準備前往機場時，未料遭掉落的一尊雕像砸中頭部，當場倒地不起，送醫搶救後仍於2天後過世。

紐約郵報引述《Newsflash》報導，來自義大利北部城市帕多瓦（Padova）的30歲女子琪亞拉（Chiara Jaconis），15日與29歲的男友李維（Livio Rousseau）拖著行李箱步行穿過那不勒斯市中心，準備前往機場，未料在某條街道行走時遭一尊掉落的雕像直接擊中，並伴隨傳出一聲「砰」巨響，讓琪亞拉當場倒地。至於李維則在後方目睹全程，不斷呼喊女友的名字痛哭，並揮動手臂、大聲呼救。

當地警消獲報後立刻派員趕赴現場，並火速將頭部遭受重創的琪亞拉送醫搶救，無奈她在經過2天的住院觀察後，最終仍因傷勢過重不治。

警方初步調查後發現，這尊小雕像的主人為住在街道旁公寓的一對夫婦，2人不排除將被指控過失殺人罪，但也可能是家中孩子玩耍時不慎將雕像弄落。