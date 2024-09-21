北極熊罕見現蹤冰島嚇壞居民！慘遭警方射殺 疑乘浮冰抵達

冰島最西部的西峽灣地區警方19日下午稍早，接獲報告並證實一隻北極熊現身一處偏遠村莊，在將其視為威脅後，已開槍射殺。

西峽灣區警察局長詹森（Helgi Jensson）20日表示，警方諮詢過環境局，但環境局拒絕將這隻北極熊重新安置，在考量當地民眾安全的情況下，只能將其殺害。

詹森無奈表示，「這不是我們想做的事。在這種情況下……這隻熊非常靠近避暑別墅。裡面住了一位老太太。」

詹森說，當那隻熊在老婦的垃圾桶翻找食物時，她獨自一人將自己鎖在樓上，透過衛星服務向在首都雷克雅維克的女兒求助，稱「她留在那裡。她知道危險。」

冰島自然歷史研究所科學收藏主任安娜（Anna Sveinsdóttir）表示，北極熊從來都不是冰島本土動物，只有非常偶然的情況牠們才有可能從格陵蘭島乘坐巨型的冰川浮冰抵達冰島。

冰島當局指出，經過檢查，這隻熊看起來很健康，體重在150至200公斤之間，雖然發現帶有格陵蘭的DNA但無法確定牠原來的生活地。而若要這隻熊送回格陵蘭島也不太可能，理由包括成本高昂，且格陵蘭島也擔心北極熊身上會帶有危害當地物種的細菌等。

儘管北極熊攻擊人類的情況極為罕見，但2017年的研究指出，全球暖化導致海冰消失，讓更多飢餓的北極熊登陸陸地覓食，人類遭北極熊攻擊的風險進而增加。

北極熊此次現跡冰島是該國自2016年以來首次。儘管北極熊在冰島是保育類動物，禁止在海上被捕殺，但若對人類或牲畜構成威脅的情況下，就可能被殺害。