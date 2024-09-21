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6歲女童遭鱷魚拖走！和家人到河邊洗澡遇襲 爺爺目睹過程卻無法施救

香港01／ 撰文：桃樂斯
6歲女童在河邊遭鱷魚拖走，當地消防救援局和警方接報後，已即時趕往現場展開搜救工作，但未有發現女童蹤影。（FB「Jiwa Bakti」圖片）
6歲女童在河邊遭鱷魚拖走，當地消防救援局和警方接報後，已即時趕往現場展開搜救工作，但未有發現女童蹤影。（FB「Jiwa Bakti」圖片）

馬來西亞日前發生鱷魚殺人事故。當地1名6歲童於9月18日（周三）傍晚時分跟隨家人到河邊洗澡，突然被1條鱷魚襲擊再拖走，雖然其祖父親眼看到孫女遇襲，卻因事出突然，來不及反應和救援，只能看著孫女被鱷魚拖入河中，消失眼前。

負責拯救的消防救援局（JBPM）派員到場搜救，惟搜索多時仍未能尋獲失蹤女童。消防局局長傑克（Jack）認為女童恐怕凶多吉少；警方目前已就事件展開調查。

祖父目睹慘劇　來不及施救

綜合馬來西亞媒體報導，事發於9月18日（周三）傍晚約6時30分，地點位於砂拉越州，該名6歲的女童西西莉亞（Cecelia）當時跟隨家人到河邊洗澡，突然有1條鱷魚從河裡出現並拖走女童，其祖父雖然親眼看到孫女被鱷魚襲擊，卻因事出突然，來不及施以援手，最終只能眼睜睜看著孫女被拖入河中，消失得無影無蹤。

消防局局長：恐凶多吉少

馬來西亞消防救援局（JBPM）砂拉越行動中心透露，他們以及警方於事發當晚7時21分接到報案，並於7時30分趕往現場展開搜救工作。可惜搜索多時，仍未能尋獲失蹤女童，消防局局長傑克（Jack）認為女童情況恐怕凶多吉少；當地警方亦有派員到場駐守，目前已就事件展開調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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