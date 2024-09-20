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莫札特少年時期弦樂三重奏作品 在德國重見天日

中央社／ 萊比錫19日綜合外電報導

研究人員今天表示，在德國1座圖書館發現古典樂大師莫札特未曾發表過的1首弦樂三重奏作品，推測可能是他在青少年初期所創作。

法新社報導，德國萊比錫市立圖書館（LeipzigMunicipal Libraries）發表聲明說，這首樂曲的創作時間追溯至1760年代中後期，由7個小樂章組成，演奏長度約12分鐘。

1756年生於奧地利薩爾斯堡（Salzburg）的莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）是音樂神童，他在父親指導下很早就開始作曲。

研究人員是在編纂所謂「克歇爾目錄」（Koechelcatalogue）最新版本時，在萊比錫的音樂圖書館發現這首作品。克歇爾目錄是莫札特音樂作品的最權威檔案。

研究人員指出，這份新發現的樂譜手稿並非莫札特本人所寫，他們認為這是1780年左右製作的副本。

今天在薩爾斯堡舉行的新版克歇爾目錄發表會上，1個弦樂三重奏樂團演奏了這首作品。明天則將於萊比錫歌劇院（Leipzig Opera）舉行德國首演。

萊比錫圖書館表示，在新版克歇爾目錄中，這首作品名為「相當小夜曲」（Ganz kleine Nachtmusik，暫譯）。

館方表示，這份手稿是以深棕色墨水寫在中白色手工紙上，各別部分都是單獨裝訂。

根據館方資料，克歇爾目錄對這首作品的說明是「保存於單一來源，來源的作者歸屬暗示，這是莫札特生平首次造訪義大利之前寫成」。

圖書館 德國 音樂

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