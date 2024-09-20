日本失聯外國移工人數創新高 越南實習生人數占最多

日本入國管理局（類似移民署）表示，在日本企業工作與學習技能的外國技術實習生失蹤、下落不明的人數急遽增加。從國家來看，以來自越南的實習生人數占最多。

日本所謂的外國實習生一般是指外籍移工。越南之聲（VOV）報導，2020年日本境內失蹤、下落不明的外國實習生人數為5585，到了2023年這一數字增為9752人，創下歷史紀錄。

按比例計算，每50名在日本工作的外國實習生中，就有一個人失蹤、下落不明。

從國家來看，越南實習生失蹤、下落不明的人數最多，共有5481人；接續為緬甸的1765人，以及中國816人和柬埔寨694人。

從職業類型來看，47.1%是營造業相關，接續為農業相關達8.6%、食品生產類及機械金屬業為7.9%。

報導指出，面對這種情況，日本相關單位正在加強各種管理辦法，以限制外國實習生失蹤、下落不明的人數。

日本目前是越南移工最大雇主國，越南官方統計顯示，今年上半年有將近8萬名越南勞工出國工作，日本是第一大市場，超過4萬人；其次是台灣，超過2萬7000人；去南韓工作的則約有5500人。