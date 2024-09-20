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熱浪使大白菜價格飆漲近70％ 南韓知名美食泡菜面臨威脅

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
大白菜正是製作南韓知名美食泡菜的主要材料。 路透社
大白菜正是製作南韓知名美食泡菜的主要材料。 路透社

南韓今天公布的數據顯示，席捲國內各地的空前熱浪使大白菜價格攀漲，跟去年同期相比飆升近70%，而大白菜正是製作南韓知名美食泡菜的主要材料。

法新社報導，國營事業「南韓農水產食品流通公社」（Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation）公布數據，單顆大白菜價格昨天觸及9337韓元（約新台幣224元），跟去年同日價格相比大漲69.1%。

專家表示，夏季氣溫上升造成供應不穩，尤其是在較涼爽氣候才能成長茁壯的山區高地大白菜。

南韓「國立作物科學研究所」（National Institute ofCrop Science）病毒學家李永奎（Lee Young-gyu，音譯）說道：「此外，氣候變遷改變了土壤病害的爆發模式。」

他告訴法新社：「舉例來說，土壤傳播性真菌病害正在蔓延，像是導致大白菜枯萎的根腐病。」

李永奎還說，也有通報指稱幼苗因極端高溫死亡，或因強烈陽光照射而枯萎。

南韓農村振興廳本月成立一個研究所，負責因應山區高地大白菜供應不穩的問題，他們警告，若不採取措施應對氣候變遷，適合於夏季種植大白菜的地區可能會在2090年之前消失。

南韓氣象廳本月5日發布的報告顯示，今年6月至8月的夏季全國平均氣溫為攝氏25.6度，比往年同期平均值23.7度還高出1.9度，刷新1973年建立氣象觀測網以來的最高紀錄。

南韓 氣候變遷 菜價 高溫

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