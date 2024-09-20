亞馬遜嚴重乾旱湖泊水位降 淡水海豚再度瀕臨死亡
亞馬遜河流域的一處湖泊遭逢歷來最嚴重乾旱而瀕臨乾涸，水位日益滑降導致海豚寶寶的屍體橫倒沙岸上。
路透社報導，研究人員18日發現這具淡水海豚寶寶的屍體，並量測因湖水水位滑降而益增的水溫。去年的乾旱，導致超過200隻瀕危淡水海豚因特費湖（Lake Tefe）水溫過高而喪命。
馬米拉瓦永續發展研究所（Mamiraua Institute forSustainable Development）海豚計畫負責人馬蒙特爾（Miriam Marmontel）表示：「我們發現好幾隻死亡的動物，上週，我們平均一天發現一隻。」
今年嚴峻的乾旱以致位於亞馬遜（Amazon）盆地的主要河川支流枯竭，與索里蒙河（Solimoes）相連的湖泊水位降，壓縮海豚最喜愛棲息地的生存空間。
馬蒙特爾指出，這座湖的主要河道兩公尺深、約莫100公尺寬，所有的船舶往來不論是獨木舟和渡輪皆行經於此。近來有兩隻海豚在淺水處遭船舶撞上而喪命。
對於乾旱相當有感的當地漁民表示：「沒人料到今年的乾旱來得這麼快，或是沒有料想到，今年的乾旱比去年更嚴重。」
遭遇這場生態浩劫的物種並非只有瀕危海豚而已，整個亞馬遜流域沿岸社區，也因水位過低船隻無法航行往來而受困，而漂浮在水面上的漂浮屋如今都成了在地面上。
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