亞銀批准印尼160億元貸款 助國家能源轉型

亞洲開發銀行今天表示，已批准一項5億美元（約新台幣160億元）的政策性貸款，以幫助印尼加速能源轉型。亞銀表示，這項貸款可支持印尼制定政策及解決產業面臨的挑戰，以加速使用永續和乾淨能源。

亞銀（ADB）發布新聞稿指出，印尼正處於「能源轉型之路的關鍵時刻」，這項貸款計畫將支持印尼制定政策，以解決各產業和部門面臨的複雜挑戰，並加速轉型，使用永續和乾淨能源。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼計劃在2060年實現淨零碳排，並在七大工業國集團（G7）主導的「公正能源轉型夥伴關係」（JETP）計畫下獲得資金，以減少使用煤炭，但實際資金到位甚少。

亞銀指出，發電容量快速增加，幫助印尼克服大部分電力供應的限制，這卻過分依賴煤炭、瓦斯和柴油等化石燃料。因此，這項貸款重點是「為乾淨能源轉型建立強而有力的政策和監管架構，加強產業治理和財務永續發展」。