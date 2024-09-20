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日本船員未穿救生衣深夜落海 立泳5小時奇蹟獲救

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本一艘貨船的水手昨天深夜落海，並在未穿救生衣的情況下，於黑暗的太平洋中立泳約5小時後奇蹟獲救。他獲救之後，不僅沒有生命危險，還向救難人員道謝。

日本青森放送（RAB）報導，這位落海並獲救的男子現年38歲，是一艘日本貨船的船員，他平時居住在福島縣郡山市。

這艘貨船昨天深夜11時30分過後，發現有船員不在船內並通報日本的海巡單位。當地海巡單位派出巡邏船搜救之後，於今天清晨4時30分左右在距離青森縣八戶市沿岸約20公里的太平洋海域，尋獲且救起漂流的男子。

八戶海上保安部說明，這名男子並未穿著救生衣，獲救之前在海中立泳約5小時等待救援。而且搜索行動進行期間，海上還相當黑暗，救難人員當時依靠能辨識的聲音以及探照燈等設備執行搜救任務。

落海的男子獲救後，還向搜救人員說「謝謝，這是奇蹟」，他後來被送往八戶市的醫院。

八戶海上保安部指出，當時風勢不強，海水溫度約攝氏20度，目前仍在調查男子落海的原因。

日本 水手 海巡

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