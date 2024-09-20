千名外籍逾期居留印尼 以中、法和阿拉伯國家最多

印尼移民局表示，今年8月中至9月共有998名外國公民因逾期居留遭罰款，這些外國公民主要來自大陸、阿拉伯國家和法國，並指出，外國人在印尼逾期每日得支付100萬印尼盾（約新台幣2100元）罰款。

印尼蘇卡諾哈達國際機場移民局負責人比斯莫（Bismo Surono）今天向「時代報」（Tempo）表示，8月中至9月共有998名外國公民在印尼逾期居留，分別主要來自大陸、阿拉伯國家和法國。

比斯莫指出，目前機場移民局處今年已收到共約41億印尼盾逾期居留的罰款。

印尼從今年8月29日起，給予香港、汶萊、菲律賓、柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國、越南、東帝汶、蘇利南、哥倫比亞共13個國家與地區免簽入境的待遇。

根據現行規定，台灣公民入境印尼可以申請落地簽證或「電子落地簽證（eVOA）」，費用為50萬印尼盾（約新台幣1000元），允許停留30天，並可申請延長一次。