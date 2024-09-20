世界冠軍丹麥米其林三星餐廳學藝 台廚師獲邀至教廷辦桌拚外交

台灣廚師周佳佑遠赴世界冠軍的丹麥米其林三星餐廳Noma工作，他近日到羅馬旅遊，應駐教廷大使館邀請，準備一頓「創意精緻台菜」，款待當地重要友台使節，幾位外賓吃完都讚不絕口。

今年26歲的周佳佑，畢業於台南崑山科技大學餐飲管理廚藝系，他去年參加徵選過關，前往丹麥首都哥本哈根的Noma餐廳工作1年半。Noma曾5度獲得世界最佳餐廳榜首，被饕客封為「全球最難訂位的餐廳」。

周佳佑趁著工作結束空檔，到歐洲各地觀光，他在幾個旅歐同鄉會的臉書貼文，盼以廚藝結交當地台灣朋友，交流烹飪經驗並共享美食。駐教廷大使館與他聯繫，希望他能以廚藝為台灣外交貢獻一己之力，讓一些挺台重要外賓，在無法飛來台灣的情況下，也能享用既道地又具創意的台式精緻料理（fine dining）。

周佳佑接受中央社訪問時表示，起初接到這個任務沒特別想法，因為烹飪是他每天例行工作，後來上網查詢了教廷、大使館等關鍵字，忽然感到肩負重任。他笑稱，「瞬間閃過這種念頭，我煮不好會不會造成外交危機。」

周佳佑說，菜單的核心是要凸顯台灣特色，但他學的是西餐，也要思考如何將西式烹調手法融入台菜，在配料上，仍以台菜常用的醬油、香油、米酒、薑、蔥、蒜為基礎，但透過不同料理方式，可讓口感更鮮明，擺盤更具美感。

例如周佳佑做「三杯雞」時使用雞翅部分，但運用處理法式田雞腿的方法，讓雞翅看起來就像小雞腿，保留部位特有口感，卻不需要費力啃食。他還運用戰斧豬排的部位來做「蒜泥白肉」，肉質更富嚼勁與香氣。

周佳佑還嘗試將台灣辦桌常出現的「白菜滷」變成精緻開胃菜，他用小碗將白菜挑出來墊底，鋪上切細的香菇絲，讓這道古早味有了新風貌。

Noma餐廳特色是對食材無界限的開發，包括將螞蟻、雜草入菜。周佳佑說，在Noma工作經驗改變了他看食材的角度，「很多東西我們以為它永遠只能煎、煮、炸，但其實有更多可能性，甚至香菇不是只能當配菜，也能當主菜。」

談到學廚初衷，周佳佑自稱兒時成績不好常挨罵，有次做了三明治給父母吃獲得稱讚，讓他發現原來自己可以靠美食帶給他人快樂。他希望透過廚藝散播更多正能量，返回台灣後已規劃到花蓮一趟，煮飯給小朋友吃，「透過分享國外經驗，我想讓偏鄉孩童知道，世界滿大的，還有很多地方值得他們去探索。」

周佳佑表示，他短期內可能會再去其他國家餐廳工作進修，長期則希望結合志同道合的跨領域朋友，做一些能改變社會的公益活動，「希望80歲時的我，回想20幾歲的我，不是計算自己賺了多少錢，而是做了多少很酷、對世界很有意義的事。」