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政黨傾向不同？ 研究發現左右派支持者大腦本來就長得不一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
研究團隊發現左派、右派支持者的杏仁核大小不同。示意圖／ingimage
研究團隊發現左派、右派支持者的杏仁核大小不同。示意圖／ingimage

美國一項新研究發現，支持自由派和保守派的受試者，從大腦就能看得出差別。保守派大腦中的杏仁核比自由派的杏仁核更大，可能是保守派與自由派理解危險差異的原因。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究於9月19日發表在期刊《iScience》中。這項研究是為了重現2011年倫敦大學學院的一項相似的研究。該學院的研究當年只有90名受試者，因此研究結果飽受各界批評。

佩塔拉斯（Diamantis Petropoulos Petalas）是希臘美國學院（The American College of Greece）的心理學教授。他和研究團隊分析了928名受試者，藉此了解他們的政治觀點與大腦結構是否有關。

受試者皆為荷蘭人，年齡介於19到26歲。研究過程會問及受試者的社經地位、支持的政黨，對女性與LGBTQ權利的看法和對其他社會、經濟議題的觀點。

研究發現，保守派大腦中的杏仁核比自由派的杏仁核更大，因為杏仁核是大腦中負責辨識威脅和做出反應的部位，這可能證明了兩個族群看待危險和處理威脅的方式不同。

佩塔拉斯說，一般而言杏仁核的大小跟一顆剝殼的花生差不多，而保守派和自由派的杏仁核大小差異，大約是一粒芝麻的差異。他受訪時表示，比較大的杏仁核代表大腦對安全感更敏感，所以保守派在面對威脅時，可能更傾向要細膩地處理這些問題。

不過佩塔拉斯也表示，這樣的差異也可能與基因或環境影響有關。意識形態是一種多方面觀念混合的產物，其中包含對不同社會議題或經濟問題的態度，因此不能以左派或右派簡單劃分。

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