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首登阿根廷大飯店主題料理 台菜西吃辦桌成焦點

中央社／ 布宜諾斯艾利斯19日專電

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的國際連鎖飯店於17日晚間首次舉辦台式主題料理餐宴，完美結合「台菜西吃」的辦桌風格，吸引了當地政商名流及美食愛好者的熱烈關注。

此次活動由阿根廷萬豪酒店（Marriott BuenosAires）主辦，主廚庫卡（Marcelo Kucera Kuka）表示，這是他們首次主辦亞洲風格的美食活動，也是他第一次烹飪台灣料理，讓酒店團隊感到新奇。庫卡與兩位台灣廚師的合作經驗中，不僅重新探索阿根廷的超市和食材選購，也期待未來能與台灣廚師再次合作創造更多美食。

這場台菜饗宴由台灣駐阿根廷代表處與阿根廷萬豪酒店攜手合作，結合僑委會中南美洲台灣美食巡迴講座，讓台灣傳統辦桌的古早味，以更符合當地餐飲文化的方式呈現。由台灣名廚林繼正與莊承運精心策劃，這場宴會選出紅燒番茄牛肉麵、海鮮羹、蔥薑油雞和五味中卷等經典台菜，並融入阿根廷食材，為當地食客提供獨特的味蕾享受。

活動現場還安排了豐富的台灣文化體驗，讓賓客在品味美食的同時，能夠更深入地感受台灣的風情。透過書法感受台灣正體字的優美，此外，台灣茶、台灣啤酒以及台灣威士忌的品飲環節也受到熱烈歡迎。特別是台灣威士忌以其獨特的風味征服了不少阿根廷酒客的心。餐宴期間，台裔音樂家的國樂演奏及台語歌表演，巧妙地為現場營造出濃郁的台式辦桌氛圍。

阿根廷知名美食評論家克里維吉（Marcelo Crivelli）說，很榮幸能品嚐到古早味的台灣料理，在宴席中也充分感受到台灣文化的不同。對於台式湯頭的豐富口感和層次感讓他印象深刻。

駐阿根廷代表謝妙宏在受訪時指出，這類跨文化交流活動不僅促進了兩國專業人才的互動，也讓阿根廷及烏拉圭的民眾有機會體驗台灣的文化。台灣料理作為台灣文化的代表之一，成功地結合當地僑民，一起將台灣的美食與文化介紹給阿根廷的民眾，為雙方的友誼搭建了新的橋梁。

料理 美食 阿根廷

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