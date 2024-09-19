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執行時間仍待定？傳泰國12月將實施「電子旅行授權」 泰外交部回應了

中央社／ 台北19日電
泰國曼谷蘇凡納布機場停機坪的泰國航空飛機，示意圖，攝於2015年3月。圖／路透
泰國曼谷蘇凡納布機場停機坪的泰國航空飛機，示意圖，攝於2015年3月。圖／路透

媒體報導，泰國政府將在12月實施電子旅行授權系統，台灣旅客入境需先上網申請。泰國外交部今天回覆中央社表示，目前相關單位正在討論系統執行最佳的方式，何時上路也仍在討論的範圍內。

為持續刺激觀光及吸引更多人造訪泰國，泰國內閣會議今年5月下旬通過多項新簽證措施，7月15日起適用觀光免簽入境泰國的國家和領域從原先的57國再增加36國到93國，這些國家的旅客最長可停留60天。台灣包括在這93國的名單內。

不過有些旅客利用免簽入泰並非旅遊，甚至從事非法行為。近日不少英文的旅遊網站報導，泰國外交部宣布將從12月開始實施電子旅行授權（ETA），也就是適用免簽入境的旅客需先上網填寫資料申請電子旅行授權，泰國政府此舉是為了加強管理外國旅客，遏止非法行為。相關新聞今天廣被台灣媒體引用。

泰國內閣會議5月下旬通過的吸引國際觀光客措施中，的確包括了設置電子旅行授權系統，但並沒有明確的實施日期，泰國外交部也從來沒有公告過電子旅行授權將在12月上路的消息，只有在8月24日一篇新聞稿中提到外交部正在加速電子旅行授權系統的設置，這對泰國政府檢查和追蹤外國旅客在泰國的活動非常重要。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今天答覆中央社記者詢問表示，目前相關單位正在討論系統執行最佳的方式，這需要更進一步的討論和協調，何時上路也在討論的範圍內。

尼孔德表示，一旦電子旅行授權系統建置完成，泰國政府將會正式宣布相關資訊。

不具名官員向中央社表示，電子旅行授權系統上路的日期尚未確定，外傳的12月並非正確消息。

免簽 泰國 觀光客

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