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COP28氣候倡議：低碳產品需求疲弱 阻礙綠色投資

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導

去年在聯合國氣候峰會發起的合作計畫「工業轉型加速器」表示，對綠色產品需求疲弱，有礙鋼鋁、水泥等高碳排產業在發展低碳專案方面，籌集高達7000億美元所需投資金額。

路透社報導，工業轉型加速器（Industrial TransitionAccelerator, ITA）今天透過聲明表示，全球有超過450個大規模產業專案正尋求數千億美元投資以削減碳排。

為促進綠色專案所需投資，ITA去年在杜拜的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上成立。

ITA在報告中檢視鋁、水泥、化工、鋼鐵、航空和航運等6個重工業，發現這些產業排放的二氧化碳約占全球總排放量30%。

ITA指出：「要符合巴黎（協定）氣候目標，需有大量大規模專案…在未來2至3年內達成最終投資決策。」

不過ITA補充道，專案開發商尚未從綠色鋼鐵或永續航空燃料等低碳產品的買方那裡獲得明確採購承諾，而這也是他們難以獲得必要資金的原因。

ITA秘書處執行董事迪拉薩（Faustine Delasalle）說：「對低碳產品缺乏明確且持續的需求，是吸引投資最大阻礙。企業和金融機構無法在市場缺乏確定性下承諾投資這些專案。」

聲明另外提到，ITA正在巴西和阿拉伯聯合大公國積極運作，為專案開發者提供支援。

COP28 低碳 綠色 聯合國

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