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馬來西亞柔佛陸路關卡防疫最前線 嚴篩檢阻M痘蔓延入境

中央社／ 吉隆坡19日專電
M痘疫情升溫。圖為一名感染M痘的剛果男子坐在病床上。圖／美國聯合通訊社
M痘疫情升溫。圖為一名感染M痘的剛果男子坐在病床上。圖／美國聯合通訊社

M痘疫情升溫，連接大馬柔佛州與新加坡交通動脈的陸路關卡，最高峰時每天包括上班族多達45萬人次往返，成為防疫最前線，柔佛州衛生局全面備戰，嚴格把關健康篩檢。

世界衛生組織（WHO）8月14日宣布，在非洲升溫的M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。大馬日前證實出現今年首例的M痘第二分支（Clade II）病毒確診病例。

柔佛州負責衛生與環境的行政議員林添順（LingTian Soon）今天告訴中央社，為防止疫情蔓延，馬來西亞目前嚴格執行各項預防措施，依照衛生部頒布的標準作業程序，並不會阻礙到柔佛州與新加坡之間的跨境通行，讓檢查站行動順利進行。

他指出，大馬柔佛州陸路關卡有體溫檢測器，固定掃描每名入境者體溫，同時要求負責移民與行政程序官員，如發現入境者身體出現徵兆，就要通知衛生官員處理。

林添順說：「馬來西亞之前已有對抗流行性疾病經驗，關卡的衛生官員也做好準備，另通知醫院或診所提前預作準備，諸如設有固定的隔離區。」

林添順認為，M痘病例雖不會像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）透過空氣傳播，但大馬已採取相關預防措施，民眾要注意健康管理。

另外，在柔佛州的檢查關卡，如果發現可疑病例會轉送醫院檢查，確認感染就進行隔離，密切接觸者要接受長達21天的檢疫。

衛生部8月16日在「國家危機準備與應變中心」（CPRC）啟動M痘行動中心，監控M痘疫情，準備應變措施。大馬迄今接獲58起疑似M痘病例報告，其中一例經檢測後於16日證實為M痘第二分支病毒確診病例。

與新加坡相隔柔佛海峽的大馬柔佛州有兩個陸路關卡，每天出入關達43萬到45萬人次，是連結兩國交通的重要動線，包括蘇丹依斯干達大廈（新山關卡）與蘇丹阿布峇卡大廈（馬星第二通道）。

M痘 新加坡 衛生局 馬來西亞

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