日本兵庫縣知事不信任案全票通過 史上第5例

日本兵庫縣議會今天以86票全票通過對知事齋藤元彥的不信任案，為日本史上第5次。他在表決通過後對媒體表示，「再次向縣民表達深刻歉意，我將會認真看待全會一致通過不信任決議案」。

在不信任案通過後，齋藤下一步可以選擇辭職，或解散縣議會。

對於何時要宣布選擇辭職或是解散縣議會，齋藤表示，「我會反思內心的想法，由於剛剛通過決議案，因此無法確定具體時機」。他還說，「我要感謝86名議員，也要感謝在此期間仍舊努力工作的職員們」。

無黨籍的齋藤2021年7月首次當選兵庫縣知事，當時以43歲的年齡成為日本第二年輕的知事之一。

齋藤被職員告發涉及職權霸凌等問題，兵庫縣議會今天在議會開議首日，通過了由自民黨、維新會等兵庫縣議會所有會派，加上與無黨籍議員共同提出的不信任決議案。

議會認為，齋藤因為職權霸凌的內部舉發引起一連串問題，已經「導致縣政嚴重停滯和混亂，無法免除他的政治責任」。

根據地方自治法，齋藤可以在不信任決議案通過後10天內選擇解散縣議會，如果他這麼做，將創下日本地方自治史首例。

如果齋藤不解散縣議會，而是選擇辭職，兵庫縣將在50天內舉行知事選舉。如果解散縣議會，那麼要在40天內舉行縣議會選舉，改選出的議會如果再次通過對知事的不信任案，他將失去職務。

根據日本總務省資料，日本地方自治史上通過對知事的不信任決議案共有4起前例，分別是岐阜縣、長野縣、德島縣與宮崎縣，但這4例最後都是知事選擇去職，還沒有知事解散縣議會的前例。

事件的起因在今年3月，兵庫縣政府前西播磨縣民局男性局長將告發文件提供給媒體，指控齋藤職權霸凌、以權謀私，還收受高價贈品，被齋藤強烈否認，指責告發者「一派胡言」。

兵庫縣政府進行內部調查，判斷舉報內容「不屬實」，認為舉報是對齋藤的誹謗中傷，還稱舉報者私自使用縣政府電腦，對其實施停職3個月懲處。

事件越演越烈後，兵庫縣議會為釐清事實真相，6月13日基於地方自治法100條，時隔約51年再度成立調查特別委員會（通稱百條委）。原本預定7月19日在百條委作證的「吹哨者」於7月7日在自宅身亡，疑似自殺。

百條委今年8月公布的職員問卷調查中期報告顯示，有約4成職員表示有聽聞知事的職權霸凌行為。還有職員在問卷中表示，對於齋藤自稱沒有職權霸凌，而是「工作中有時候會進行嚴格的指導」，看了感到「非常憤怒，認為他怎麼能夠說出這種話」。對於齋藤不斷改變說詞，認為他「不過是在逃避責任」。