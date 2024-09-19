想用刀分開冷凍漢堡 英國男不小心刺死自己

英國一名男子獨居在家，某天做菜為了分開兩片黏在一起的漢堡肉，試圖用刀分開，沒想到竟意外將刀刺進自己的腹部，最後不幸身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起悲劇發生在去年7月。57歲的格里菲斯（Barry Griffiths）獨居在家，鄰居說他本來就是「非常注重隱私的人」，但他實在太長時間沒有露面，鄰居擔心發生意外，報警後才發現他已經死亡多時。

據報警方到場時，格里菲斯身上穿著全套完整的衣服躺在床上。他的公寓走廊、浴室和臥室都有血跡，讓警方懷疑案件不單純。不過後來經過法醫檢驗，格里菲斯確實是死於腹部刀傷。

Man, 57, accidentally stabbed himself to death trying to separate two frozen burgers with a knife https://t.co/pg0cKxFUoc pic.twitter.com/8NtevRJ9Eu — Daily Mail Online (@MailOnline) 2024年9月18日

警方進一步調查現場，發現冰箱冷凍庫的底層抽屜是打開的，冰箱旁的工作檯面上有兩塊生漢堡肉、刀子和毛巾。警方根據傷口位置和傷勢，認為格里菲斯可能是想用刀分開冷凍的漢堡肉卻不小心誤殺自己。

偵緝警長沃恩（Stephen Vaughan）表示，現場沒有任何自殺或襲擊的證據，因此最後將格里菲斯的死因紀錄為「不明」。驗屍官摩根（Patricia Morgan）最終裁定，格里菲斯可能是在準備食物時發生意外而死亡，並向家屬致哀。