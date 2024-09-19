要迪士尼點頭？英男童星際大戰日出生取名「天行者」 護照申請1原因遭拒

英國一名士兵兼「星際大戰」忠實粉絲為自己的小兒子取了「天行者」的中間名，卻在準備全家出國時接到護照核發機關告知，小兒子的護照申請由於版權問題遭拒，可能不得不放棄一家子的夢幻假期。所幸主管機關在新聞曝光後急轉彎，通知將會發放護照。

每日郵報18日報導，這位護照申請一度因「版權問題」而遭否決的7歲小孩全名叫「洛基．天行者．莫布雷」（Loki Skywalker Mowbray），出生於5月4日，也就是粉絲所稱的「星際大戰日」。

洛基的父親克里斯蒂安（Christian Mowbray）服役於皇家工兵部隊，跟退伍的妻子貝琪（Becky）育有2女1男，一直期盼10月底赴多明尼加共和國度假。因為夫婦倆工作時間安排得很緊，而貝琪又在治療複雜性創傷後壓力症候群，這趟行程將是莫布雷一家2014年後首度出遊。

根據報導，因為洛基出生於星際大戰日，克里斯蒂安和貝琪覺得，為他取一個跟相關的中間名會是適當的致敬，而克里斯蒂安還是小孩的時候，星戰就在他的人生中扮演了重要角色。但英國護照署（HM Passport Office）的上級機關內政部卻告知，要拿到護照，不是替他的兒子改名，就是取得星戰版權所有方迪士尼公司的同意。

克里斯蒂安表示，他們並不知道兒子的名字可能是一個潛在問題，也明白洛基的中間名受到版權保護，「我們無意用於謀取私利，我理解內政部的立場跟原因，但我認為，他們需要認清，現代的名字正在演變」。

克里斯蒂安告訴記者，如果一個大人為了「噱頭」改名，他還可以理解，但一個孩子從出生就取這個名字，就不是那種情況了。他還說，這件事對全家造成了巨大的壓力，因為他們可能不得不取消假期，「如果不得不改變兒子的名字，我們會感到非常難過」。

每日郵報指出，根據英國官方的指導原則，有幾個原因可能導致護照申請遭拒。內政部在發給莫布雷一家的電郵進行了詳細的說明，指洛基的名字包含「與商標或版權有關」的名字，因此不會核發護照。但消息傳出後，莫布雷一家就接獲告知，內政部已經改變立場，將會核發洛基的護照。

內政部表示，莫布雷一家的申請「正在審理」，並且對延誤致歉，後來證實已經核准。克里斯蒂安說，現在護照已經核發，他們將能夠享受一個「十分需要的」假期。