長榮交響樂團二度赴越南 胡志明市河內共演出4場

長榮交響樂團24至29日將陸續在越南胡志明市、河內市演出4場。最後一場在河內市的演出將與越南的太陽交響樂團併團，為完美呈現，太陽交響樂團的法籍指揮還先赴台排練。

張榮發基金會今天發布新聞稿指出，來自台灣的長榮交響樂團（Evergreen Symphony Orchestra，ESO）9月24日至29日將在越南胡志明市及首都河內市兩地共演出4場，這是長榮交響樂團繼2019年後二度訪越。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，長榮交響樂團是由私人基金會獨自經營且管理的職業交響樂團，自2004年起在海外巡演超過80場，誠摯邀請越南各界及愛樂人士參與此次盛會，共同見證台越文化交流的新里程碑。

長榮交響樂團24日至25日在胡志明市演出，28日至29日移師河內市。前3場表演由奧地利歌劇指揮家艾希納（Lorenz Aichner）擔任指揮，曲目涵蓋古典小品、世界民謠及星際大戰、神鬼奇航等經典電影主題曲並邀請越南歌手黃燕同台。

9月29日最後一場演出將由越南太陽集團（SunGroup）轄下的太陽交響樂團法籍指揮奧查寧（OlivierOchanine）帶領兩個樂團併團演出。為了培養默契，長榮交響樂團特地安排奧查寧提前赴台參與排練。