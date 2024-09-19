影／火山將噴發？日本須美壽島周邊海水變色 官方急發警報

由於日本伊豆群島的須美壽島周邊海水顏色出現變化，日本氣象廳研判可能會發生海底火山噴發，已經在周邊海域發布警報，呼籲往來的船隻提高警覺。

日本放送協會（NHK）報導，須美壽島位於伊豆群島青島南方約110公里處。海上保安廳的飛機昨天觀測到須美壽島周邊海水顏色變成青白色，變色範圍擴及島嶼西北方近1.8公里，相較7月觀測到的變色範圍（約300公尺）明顯擴大。

此外，周邊海域出現帶有灰色的漂浮物，可能是火山氣體、熱水從海底噴出所致。氣象廳因此研判之後可能會發生海底火山噴發，今天上午在周邊海域發布噴發警報，呼籲船隻嚴加注意，以及留意伴隨噴發的漂浮物。

須美壽島由高度約130多公尺的礁岩以及北側海底的破火山口組成，迄今周邊海水顏色偶爾會出現變化。