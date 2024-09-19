義大利男住日本七年創業有成 談兩國指這點最有感「比我家鄉還好」

日本社會做事效率高，治安良好等等特質，一直是被世界各國人士盛讚的優點。一位來自義大利，目前居住在福岡縣福岡市的28歲男性渥特（Bo Walter），在日本已經有七年的居住經驗，非常熟悉日本的環境，也點出許多和他家鄉的不同之處。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，渥特小時候就因為日本動漫作品，對日本感到憧憬。2015年他首次來到日本，2017年又再度訪日，並在日本相關機構的補助下，於2021年成立了遊戲公司「ASOBIHOLIC」。

渥特指出，他剛來日本時，最驚訝日本的做事效率。好比在義大利公家單位辦事情，總是要等上許久，但日本的速率卻明顯更快。而他也注意到日本是個喜歡「角色」的國家，到哪都能看到動漫風格造型的人物看板、廣告，這點在歐洲其實並不常見。

而他決定在日本住下來的理由，其中一點就是治安。渥特原先住在義大利的杜林，在義大利算是治安不錯的地方，但依舊不及日本和平。有時日本深夜裡，會有倒在路邊的醉漢，但在義大利絕對看不到這樣的人。

不過渥特也指出，在醫療方面，他認為義大利更為優秀，因為義大利有著僅次於法國，世界上第二好的醫療制度，很多醫療都能免費。此外，義大利的高等教育也是能夠免費使用，這是義大利勝過日本的地方。不過雙方的特點，還是在於許多國民的性格都相當溫柔，讓人感到溫暖。