奪命復仇！義大利名媛遭搶劫 怒駕車「狂輾搶匪」致死

義大利日前發生一起奪命搶案。一名搶匪搶走一名女子的包包後，遭到女子開車狠撞，並來回輾壓，最終傷重不治。

根據《每日郵報》報導，一名義大利名媛日前遭到搶劫，手提包被摩洛哥籍搶匪搶走，但她沒有請警方處理，而是選擇自行「動用私刑」。根據監視器畫面，搶匪得手後走在街道上，此時一輛SUV狠狠撞向他，接著倒退再往前輾過，來回數次後，女子冷靜地下車取回包包開車離去。

搶匪送醫後傷重不治，而該名媛在事發數小時後被警方逮捕。女子供稱，搶匪當時持刀威脅要殺了她，讓她很害怕，表示自己不是故意要殺人，只是想拿回包包，裡面有重要文件和手機、鑰匙等。然而警方調查後表示，沒有在搶匪身上發現刀子。

女子一開始因涉嫌過失殺人罪受到關押，然而後來被釋放。女子的律師辯稱，根據屍檢，最初的撞擊的確是致命的，但屍體身上並沒有輪胎痕，強調女子只是想阻止他，因此瞄準的是搶匪的腿部，並表示女子對自己的行為感到痛苦與後悔。

搶匪的家人認為女子來回輾過他4次，甚至沒有報警或叫救護車就離開現場，對於這樣的判決非常不能接受。接受摩洛哥電視台採訪時，他們要求「正義」，呼籲當局把女子送回監獄。