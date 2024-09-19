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東京迪士尼規則太複雜！小學生「進不了熱門區」 師無奈：對校外教學不友善

聯合新聞網／ 綜合報導
東京迪士尼曾是日本校外教學必去景點，但如今園內規則越來越複雜，影響學童體驗。 路透通訊社
東京迪士尼曾是日本校外教學必去景點，但如今園內規則越來越複雜，影響學童體驗。 路透通訊社

東京迪士尼樂園世界知名，每天都有來自日本及世界各地的遊客蜂擁而至，在園內享受歡樂的時光。過去日本校外教學，也喜歡安排到迪士尼樂園遊玩。然而近來遊客越來越多，想要搭乘熱門設施或進入特定園區，往往需要煞費苦心，也多少產生了一些疑慮。

根據日本媒體「集英社Online」報導，當關東一帶的小學在規劃校外教學時，往往會安排上野、淺草、國會議事堂等行程，接著排一天到迪士尼樂園或者KidZania東京。

一位30多歲的小學老師分析，校外教學的目的，主要在讓孩子接觸和平時不同的環境，藉此增廣見聞，實際接觸更多自然和文化，也培養和團隊相處的經驗。當然在旅途中，也必須重視能不能讓孩子留下美好的回憶，因此迪士尼樂園便成為了熱門選項。

然而，現在迪士尼樂園人氣過於旺盛，園內遊玩規則越來越複雜。很多設施如果不加價購買Pass等等的話，往往都需要排好幾個小時的隊，才能玩到一次。對於買普通票入場的人而言，也無法進入一些熱門園區。且大多小學生在校外教學時，都會限制手機的使用，偏偏現在很多資訊，都得靠手機進行查詢，影響到遊玩體驗。

當然，現在迪士尼樂園依然是熱門景點，也有不少家長在校外教學前，要求校方一定要帶去迪士尼樂園遊玩。至於到迪士尼遊玩的結果，有的小孩滿意，也有的小孩感覺還好。對校方而言，如果沒有重大意外，還是會考慮延續過往的行程，不過像是KidZania東京之類的景點越來越熱門，未來會如何也還是不好說。

日本 迪士尼樂園

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