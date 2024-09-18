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越南iPhone 16開賣倒數！當地民眾工作53天才買得起

中央社／ 河內18日專電
iPhone 16系列9月20日在越南開放預購，27日正式開賣。法新社
iPhone 16系列9月20日在越南開放預購，27日正式開賣。法新社

國際電商平台Picodi公布研究顯示，越南民眾平均需要工作53.1天才買得起一支iPhone 16 Pro 128G版本。儘管如此，新款iPhone過去兩年在越南開賣首日，銷售都開出紅盤。

越南民智報（Dan Tri）報導，容量最低的iPhone 16Pro 128G版本售價2899萬越南盾（約新台幣3萬7566元）。以此計算，Picodi研究顯示，越南民眾平均需要工作53.1天才買得起。

Picodi比較iPhone 16 Pro 128GB版本的官方售價與各國平均薪資，以了解各國民眾需要工作多少天才能買一支最新一代的iPhone。這項iPhone指數自2018年開始發布，越南去年擁有Apple Store Online後首次參與排名。

排名結果顯示，土耳其墊底，民眾平均需要不吃不喝工作72.9天才能買。菲律賓和巴西分別位居倒數第二及第三。具體而言，菲律賓民眾平均需要工作68.8天；巴西民眾則需工作68.6天。

越南排名倒數第四，民眾平均需要工作53.1天，才夠買一支128GB版本的iPhone 16 Pro。這意味越南人需要不吃不喝工作近兩個月才能負擔。

然而，實際上越南民眾想擁有最新款iPhone可能需要工作更久。越南快訊（VnExpress）指出，根據越南統計總局數據，今年前6個月，越南勞工平均月薪為750萬越南盾，換算下來，平均需要工作近4個月才買得起。

根據iPhone指數，瑞士排名第一，民眾平均只需工作4天就能買；其次為美國（5.1天）、澳洲（5.7天）、新加坡（5.7天）、盧森堡（6.1天）、丹麥（6.7天）等。

在這項共50個國家和地區的指數中，台灣排名第31位，要買一支128GB版本的iPhone 16 Pro，民眾平均需要工作18.3天，位居第30位的斯洛維尼亞和32位的波蘭之間。

去年瑞士同樣排第一，民眾僅需工作4.2天即可購買一支iPhone 15 Pro。去年越南民眾平均需要工作55.6天，才能買到一支iPhone 15 Pro。

值得注意的是，儘管去年9月iPhone 15系列在越南開賣時，越南經濟前景並不被看好，開賣首日卻創下連續第2年突破千億越南盾的佳績。

iPhone 16系列9月20日在越南開放預購，27日正式開賣。

iPhone 16 越南

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