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英國將關閉最後1座燃煤發電廠 完全棄用煤電創G7首例

中央社／ 英國諾丁罕郡18日綜合外電報導

佇立在英國東密德蘭（East Midlands）近60年的索爾河畔拉特克利夫發電廠即將於本月底關閉，意味英國將停止使用燃煤發電，對七大工業國集團（G7）來說具里程碑意義。

索爾河畔拉特克利夫發電廠（Ratcliffe-on-SoarPower Station）於1967年開始營運，74歲的退休人士雷諾茲（David Reynolds）兒時見證了這座廠房的建造過程。他說：「這看起來很奇怪，因為它一直都在那裡。」

雷諾茲告訴法新社：「我年輕的時候，可以下去某些區域，但除了煤坑之外看不到其他東西。」

法新社報導，煤炭在英國經濟史上扮演重要的角色，驅動18及19世紀的工業革命，使英國成為全球超級大國，也導致倫敦籠罩著臭名昭著、令人窒息的霧霾。

直到1980年代，煤炭仍占英國能源組合的70%，到1990年代，這個占比才開始下降。下滑幅度在過去10年中更為劇烈，在2013年已降至38%、2018年降至5.0%，去年更是僅剩1.0%。

在2015年，當時的保守黨（Conservative Party）政府表示，為減少碳排放，打算在2025年底前關閉所有燃煤發電廠。

智庫「能源氣候情報組織」（Energy and ClimateIntelligence Unit）能源議題負責人羅斯頓（JessRalston）認為，英國的2030潔淨能源目標「非常雄心勃勃」。

她也說：「這傳遞一個相當強烈的訊息，即英國將氣候變遷視為非常重要的問題，而這僅僅是第一步。」

根據英國國家電網營運商National Grid ESO數據，截至去年，英國發電量有1/3來自天然氣、1/4來自風力發電，另有13%來自核能發電。

羅斯頓說：「英國能如此快速地汰除煤炭，主要是透過經濟與法規的結合。燃煤發電廠這樣的大型電廠會因為排放二氧化硫、氮氧化物等污染物受到管制，這意味著投資這類廠房不再具有經濟吸引力。」

英國新的工黨（Labour Party）政府於今年7月贏得大選後推出了旗艦綠色能源計畫，成立一個公有機構來投資離岸風電、潮汐能和核能，目標是再次使英國成為超級大國，而這次是在「潔淨能源」領域。

因此索爾河畔拉特克利夫發電廠於9月30日關閉，象徵的是英國在2030年底前使電力去碳化，並在2050年底前實現碳中和的雄心。

這將使英國成為G7成員中第一個完全棄用煤電的國家。

義大利計劃明年達到這項目標，法國在2027年、加拿大在2030年，德國預計在2038年達成。日本和美國則沒有為放棄燃煤發電設定日期。

G7 核能 氣候變遷 英國

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