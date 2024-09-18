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體育洗白？研究揭化石燃料企業花費1792億元贊助體育界

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導

研究機構「新天氣研究所」今天發表的報告指出，石油和天然氣巨頭透過約205項協議，投入56億美元（約新台幣1792億元）在體育贊助上，並稱這些支出為「體育洗白」。

法新社報導，這份名為「髒錢－化石燃料贊助商如何污染體育」（Dirty Money - How Fossil Fuel Sponsorsare Polluting Sport）的報告指出，足球、賽車、橄欖球和高爾夫是能源企業贊助最多的幾種運動。

支出最多的公司包括花費13億美元的沙烏地阿美石油公司（Aramco）、支出7億7700萬美元的英力士公司（Ineos）、支出4億7000萬美元的殼牌（Shell），以及投入3億4000萬美元的道達爾能源（TotalEnergies）。

報告指出，即使今年出現有史以來最熱的夏季，中東石油國仍不斷增強自身在體育界的影響力。

這份研究發現205項由化石燃料相關企業簽署、仍然有效的運動協議，但其中只有41項披露財務細節。為了填補資料缺口，研究作者利用SportBusiness資料庫和公開資料來源，根據已揭露金額的類似協議進行估算。

體育組織會因為與造成碳排的公司有所聯繫，遭大眾抵制。

在去年的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup），道達爾能源在巴黎的球迷區便保持低調。而在巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示反對後，道達爾也決定不贊助2024巴黎奧運

新天氣研究所（New Weather Institute）聯合主任席姆斯（Andrew Simms）表示：「燃燒化石燃料產生的空氣污染以及全球暖化造成的極端氣候威脅著運動員、球迷、從冬季奧運到世界盃，各種體育賽事的未來。」

「如果體育要有未來，就必須擺脫來自污染大戶的髒錢，停止促進自身的毀滅。」

「體育洗白」（Sportswashing）一詞指的是透過與受歡迎的體育賽事聯結，試圖改善自身形象，並轉移人們對爭議行為的注意力。

化石 巴黎奧運 體育

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