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印尼萬隆4.9地震20人傷 雅萬高鐵取消多班列車

中央社／ 加達18日專電

印尼西爪哇萬隆上午9時41分發生芮氏規模4.9地震，震源深度10公里，已造成20人受傷及部分房屋受損。連接雅加達和萬隆的雅萬高鐵取消數班列車以檢查軌道是否受影響，至下午3時恢復行駛。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，西爪哇萬隆（Bandung）當地時間今天上午9時41分發生規模4.9地震，震源深度為10公里，由於震央在陸地上，因此不會發生海嘯。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，這起地震已造成20人受傷，萬隆和牙律區（Garut）有多棟房屋和公共設施受損。

西爪哇災害管理機構（BPBD）官員哈迪（HadiRahmat）透過簡訊表示，萬隆3個村莊有多名居民一度被困在瓦礫堆下。

印尼TV One電視台報導，地震發生時，許多居民驚慌失措的尖叫，地震導致部分建築物和房屋受損，像是屋頂瓦片掉落等。許多居民則到安全地點躲避。

哈迪指出，共有20人受傷，被送往醫院治療。截至下午1時，萬隆有8棟房屋、2個醫療設施、1個禮拜場所和1個教育設施受損。

另外，在交通方面，連接雅加達和萬隆的Whoosh雅萬高鐵，則因地震取消數個班次以檢查軌道，確保乘客安全。

負責營運Whoosh雅萬高鐵的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）透過聲明表示，「根據安全標準操作程序，公司立即出動維修列車進行檢查」。發言人艾法（Eva Chairunnisa）指出，該措施是為了確保高鐵線路的安全，確認沒有因地震而出現結構性損壞。雅萬高鐵至下午3時完成檢查後恢復行駛。

印尼 地震 雅萬高鐵

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