葡萄牙校園驚傳意外…12歲男童持刀刺傷6同學 警方釐清動機中

葡萄牙救護單位表示，一名12歲男孩今天在校園內持刀刺傷6名同學。當地媒體報導，其中一名12歲女孩胸部及頭部被刺傷，傷勢嚴重，其餘傷者年齡介於12至14歲。

綜合法新社與路透社報導，這起攻擊事件發生在距離葡萄牙首都里斯本北方約50公里遠的阿贊布雅鎮（Azambuja）。

警方表示，涉嫌傷人的男孩已被拘留，目前正展開訊問以釐清攻擊動機與細節。

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）譴責這起攻擊事件，並稱之為「單一個案」，葡萄牙總統及教育部也對這起事件做出譴責。

阿贊布雅鎮鎮長魯西歐（Silvino Lucio）告訴美國有線電視新聞網葡萄牙頻道（CNN Portugal）：「他（男孩）在午餐後進入（學校），接著開始刺傷他看到的每個人。」