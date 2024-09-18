8月訪日外國客293萬人超越疫情前 這國居冠、台灣排名第3

日本政府觀光局（JNTO）今天推估，今年8月訪日外國客人數為293萬3000人，創8月新高紀錄，較2023年8月成長36%，也超過COVID-19疫情前2019年8月的252萬人。

日本富士新聞網報導，從國家或地區別來看，大陸以74萬5800人居冠、南韓以61萬2100人次之、台灣以56萬4300人排名第3、香港以24萬6600人排名第4。

根據日本政府觀光局公布數據，台灣今年8月赴日旅客數較去年同月成長42.4%；大陸今年8月赴日旅客數較去年同月更大幅成長104.8%。

今年1月到8月的訪日外國客人數加總已達2400萬8000人，相比去年同期成長58%；跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前訪日外國客曾創新高的2019年相比，也成長8.4%。

時事通信社報導，今年8月在大陸、台灣及美國等旅客成長帶動下，訪日外國客人數創8月新高紀錄。不過，受到今年第7號颱風安比8月接近日本關東地方影響，時隔半年再度出現單月低於300萬人。

出席記者會的日本觀光廳長官秡川直也說，目前的成長趨勢只要沒有重大意外發生就會持續下去，並對全年訪日外國客人數創新高表達期待之意。