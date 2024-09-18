快訊

大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

郭富城來了！旋風抵台秀肌帥成這樣 最想這一味

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

聽新聞
0:00 / 0:00

8月訪日外國客293萬人超越疫情前 這國居冠、台灣排名第3

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本政府觀光局推估，今年8月訪日外國客人數為293萬3000人，創8月新高紀錄。 美聯社
日本政府觀光局推估，今年8月訪日外國客人數為293萬3000人，創8月新高紀錄。 美聯社

日本政府觀光局（JNTO）今天推估，今年8月訪日外國客人數為293萬3000人，創8月新高紀錄，較2023年8月成長36%，也超過COVID-19疫情前2019年8月的252萬人。

日本富士新聞網報導，從國家或地區別來看，大陸以74萬5800人居冠、南韓以61萬2100人次之、台灣以56萬4300人排名第3、香港以24萬6600人排名第4。

根據日本政府觀光局公布數據，台灣今年8月赴日旅客數較去年同月成長42.4%；大陸今年8月赴日旅客數較去年同月更大幅成長104.8%。

今年1月到8月的訪日外國客人數加總已達2400萬8000人，相比去年同期成長58%；跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前訪日外國客曾創新高的2019年相比，也成長8.4%。

時事通信社報導，今年8月在大陸、台灣及美國等旅客成長帶動下，訪日外國客人數創8月新高紀錄。不過，受到今年第7號颱風安比8月接近日本關東地方影響，時隔半年再度出現單月低於300萬人。

出席記者會的日本觀光廳長官秡川直也說，目前的成長趨勢只要沒有重大意外發生就會持續下去，並對全年訪日外國客人數創新高表達期待之意。

出國旅遊 日本 疫情 觀光

延伸閱讀

國發會海外首個新創基地在日本東京 正式啟用

日本北海道觀光船20死事件 船公司老闆被補

日本最美吊橋聯外道路落石 觀光客等28人暫受困

九一八事件紀念日陸再發生襲擊日本人事件 一男童上學途中遇襲

相關新聞

旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月1日生效

外媒報導，泰國宣布對免簽證旅客實施「電子旅行授權」（Electronic Travel Authorisation，ET...

葡萄牙校園驚傳意外…12歲男童持刀刺傷6同學 警方釐清動機中

葡萄牙救護單位表示，一名12歲男孩今天在校園內持刀刺傷6名同學。當地媒體報導，其中一名12歲女孩胸部及頭部被刺傷，傷勢嚴...

8月訪日外國客293萬人超越疫情前 這國居冠、台灣排名第3

日本政府觀光局（JNTO）今天推估，今年8月訪日外國客人數為293萬3000人，創8月新高紀錄，較2023年8月成長36...

義大利精品背後很血汗 本國人和移工待遇大不同

上週，幾名移工從義大利著名皮革工藝區托斯卡尼（Tuscany）轉移陣地，到精品配件製造商萬寶龍（Montblanc）瑞士...

時尚澀谷的傳統容顏：「澀谷茶」與「神葬祭」

對於一般台灣大眾而言，東京澀谷區（日文漢字作「渋谷区」，東京都官方的繁體中文用「澀谷」）想必是當今日本流行文化的重要發信地，不只座落於JR澀谷站西北側的「澀谷站前交叉口」是最能代表日本當代城市風景的視覺符號，一再出現於不同的媒體，深植在全球閱聽人的腦海當中，繽紛多彩的原宿竹下通更更引領著各種年輕世代的時尚熱潮。

首次民間太空漫步 組員回憶地球之美、拉小提琴

率領執行史上首趟民間太空漫步任務的美國富豪艾薩克曼（JaredIsaacman）表示，打開艙門進入太空的剎那是「令人興奮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。