義大利精品背後很血汗 本國人和移工待遇大不同

上週，幾名移工從義大利著名皮革工藝區托斯卡尼（Tuscany）轉移陣地，到精品配件製造商萬寶龍（Montblanc）瑞士日內瓦的旗艦店外示威，怒吼「義大利製造、義大利恥辱」。

勞工和工會官員告訴路透社，總部在托斯卡尼的中資承包商Z Production於2022年10月改善工作條件、終結多年來的非法和工時過長的輪班制度。他們指控，可能就是因為成本增加，導致萬寶龍去年決定不再與Z Production合作。

一名23歲的巴基斯坦移民說，他替Z Production工作兩年半，負責在皮革配件放上萬寶龍金屬logo，「我們希望像合法工人一樣，每週工作5天、每天工作8小時」。他說，然而，萬寶龍「只希望有一幫奴隸」。

Z Production並未回應置評要求；萬寶龍則在聲明中告訴路透社，鑒於審計顯示這間承包商未能達到母公司歷峰集團（Richemont）對供應商明定的標準，因而決定於2023年初終止與Z Production的合約。

根據路透社審閱的法庭文件，檢察官今年度的多場調查行動，揭露了義大利時尚之都米蘭（Milan）附近替迪奧（Dior）、亞曼尼（Giorgio Armani）和Alviero Martini等奢侈品牌生產商品的16座工廠血汗內幕。

路透社採訪了7名奢侈品供應鏈工人、3位工會領導人，以及多位非營利組織、當地官員和業界人士。他們表示，這類惡劣工作環境，在托斯卡尼奢侈品供應鏈同樣看得到。

53歲的勒西（Alessandro Lessi）直到2022年都受雇於Z Production當送貨員。他說，身為這間大型工廠唯一義大利人，他有一份正常合約，但廠內移工的工時卻很長。

他告訴路透社：「我下午6時下班，其他人則是繼續上班。」他還說由於公司尋求縮減開支，廠內工人大多來自中國、巴基斯坦或孟加拉，「這在托斯卡尼很常見。是大品牌對承包商開出這樣的價格」。

迪奧母公司LVMH曾於7月表示，他們有計劃加強對供應鏈的審計和檢查，且迪奧在控制相關生產作業上會更加親力親為。

亞曼尼集團今年4月表示，公司「始終採取適當的控制和預防措施，以最大程度地減少供應鏈弊端」。Alviero Martini這個月則表示，它並不知道有關未經授權的轉包和剝削工人情形。

替Z Production工作的27歲巴基斯坦移民穆罕默德（Arslan Muhammad）在托斯卡尼城市普拉托（Prato）告訴路透社說，他2017年抵達義大利時，工作時數非常長。「當你一天工作超過12個小時、一星期上工6天，根本沒時間採買，也沒有時間洗衣。」

他最初並沒有拿到合約，接著只取得兼職約，最後在工會協助下才於2022年從Z Production拿到像樣的合約。

義大利遊說團體CNA Federmoda的佛蘭契斯奇尼（Antonio Franceschini）表示，在競爭激烈的奢侈品世界之中，要提供像樣合約給員工、遵守環境法規，荷包必定會失血。

比方說，米蘭法院文件顯示，就是因為工資給得低和工作條件又不健全，迪奧承包商Pelletteria ElisabettaYang Srl才有辦法每個手提包只向迪奧收53歐元（約新台幣1900元）費用，即便迪奧手提包零售價可達2600歐元（約新台幣9.3萬元）。

迪奧表示已與這間供應商斷絕合作關係。

業界專家警告，若有工廠願以最低底價代工製作昂貴商品，大品牌就該視為危險信號，因為當生產成本遞減，犧牲工人人權的風險就會遞增。