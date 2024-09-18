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日本最美吊橋聯外道路落石 觀光客等28人暫受困

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日媒報導，日本警方表示，靜岡縣川根本町觀光景點「寸又峽溫泉」與被稱為日本最美吊橋「夢之吊橋」間道路，今天因落石無法通行，包括觀光客在內共有28人暫時受困。

日本放送協會（NHK）報導，川根本町公所表示，受困28人包括到「夢之吊橋」遊玩的觀光客及作業人員等。目前尚未接獲有人受傷的通報，警方正在確認現場狀況。

靜岡電視台報導，川根本町公所表示，將出動直升機前往救援。

靜岡放送（SBS）報導，警方表示，今天上午10時左右，前往寸又峽「夢之吊橋」參觀完的觀光客，在正要徒步返回寸又峽溫泉途中，因為寬約6公尺的道路遭落石封鎖而通報警方。

「夢之吊橋」曾被知名旅遊網站評為「一生必訪的世界十大吊橋」之一，也是日本境內賞楓的知名景點之一。

吊橋 日本 觀光客

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