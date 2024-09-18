首次民間太空漫步 組員回憶地球之美、拉小提琴

率領執行史上首趟民間太空漫步任務的美國富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）表示，打開艙門進入太空的剎那是「令人興奮的體驗」，讓他感到敬畏，也深深意識到危險。

法新社報導，41歲的電子支付公司Shift4 Payments創辦人艾薩克曼率領執行太空探索科技公司（SpaceX）「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，他和3名組員搭乘太空船乘龍號（Crew Dragon）深入太空探險的距離是50年來最遠，4人在本月15日返回地球。

在軌道飛行任務的第3天，艾薩克曼和SpaceX工程師吉利斯（Sarah Gillis）執行史上首次非官方太空人艙外活動，此舉象徵商業太空產業一大躍進。

艾薩克曼今天在社群平台X回憶這段太空經歷時說： 「這是多麼令人興奮的體驗，感官超載。」

「有體力消耗、有壓力與溫度變化，周遭環境變得有點冷；當然還有壓倒性的視覺感受，看見地球就在眼前，這時除了面罩之外，完全沒有任何障礙。 」

自1965年蘇聯太空人里奧諾夫（ Alexei Leonov）進行人類史上首次太空漫步以來，多個國家太空機構至今已執行了數百次艙外活動。

艾薩克曼和吉利斯抓住名為「天行者」（Skywalker）的艙口結構，在乘龍號外頭待了數分鐘。過往官方太空人則曾完成更大膽的壯舉，包括用繫繩漂浮，或不用繩索下駕馭噴射背包。

艾薩克曼說，他對地球之美感到無比震撼，這次的經歷讓他的心情久久難以平復。

他還說：「這是一個艱困、極具威脅的環境。」他比喻這段太空經歷有如早期航海家到地球盡頭探險一般。

隨艾薩克曼進行太空漫步的吉利斯，並沒有看到這令人驚嘆的地球景色。

不過，受過古典音樂訓練的吉利斯，回顧自己在太空用小提琴演奏作曲家約翰威廉斯（John Williams）在電影「星際大戰」（Star Wars）的作品Rey's Theme時，還是興奮不已。

要將小提琴帶入太空也面臨一連串挑戰。吉利斯必須使用較小的拉弓，由於乘龍號沒有氣閘艙，小提琴須經過嚴格的測試，以確保能暴露在真空中。

她說：「能夠在太空中演奏樂器真是太有趣了…在很多情況下，只能努力穩住才能真正成功地演奏。」

這把小提琴將與另一位同行太空人梅農（AnnaMenon）所創作、曾在太空中閱讀的一本兒童讀物一起拍賣，為聖茱德醫院（St. Jude's Hospital）募款。