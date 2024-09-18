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日本北海道觀光船20死事件 船公司老闆被補

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本1艘遊船2022年4月在北海道知床半島海域沉沒，導致船上20人死亡、6人失蹤。負責當地海巡的網走海上保安署今天依業務過失致死等罪嫌，逮捕61歲的船公司社長桂田精一。

「讀賣新聞」報導，這起船難發生於2022年4月23日，觀光船KAZU 1當時載著24名乘客與2名船員共26人，當天上午從北海道斜里町一處漁港出海，並在從知床岬折返途中，同日下午在知床半島西側海域沉沒，造成18名乘客、船長及另名船員共20人死亡，其餘6名乘客失蹤。

日本運輸安全委員會2023年9月公布的最終報告書指出，營運事故船的船公司「知床遊覽船」欠缺安全管理制度，是這起船難的主因。

這份報告也認定，這起船難發生的直接原因在於，船首甲板的艙蓋零件出現老化及鬆弛，以致於海水從艙蓋流入船艙造成觀光船沉沒。

報告進一步指出，桂田出任知床遊覽船公司「安全相關最高負責人」，身為負責安全統籌管理者，卻沒有船舶相關的知識與經驗，加上以遇到COVID-19衝擊導致資金調度困難為由，並未配置確保航行安全的必要人員。

14名乘客的家屬等共29人，今年7月向札幌地方法院提起訴訟，向船公司及桂田求償約15億日圓（約新台幣3億元）。桂田之前曾向運安會及家屬的律師團宣稱，「並未掌握到艙蓋出狀況」。

北海道 失蹤 日本

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