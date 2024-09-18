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東京高溫35.1度 創150年觀測史最晚猛暑日紀錄

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本東京飆高溫攝氏35度。圖為淺草寺的路人在炙熱陽光下撐傘行走。 路透
日本東京飆高溫攝氏35度。圖為淺草寺的路人在炙熱陽光下撐傘行走。 路透

日本東京市區今天中午前的高溫已突破攝氏35度，創150年觀測史上最晚出現「猛暑日」的紀錄。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本讀賣新聞報導，氣象廳表示，東京市區在今天中午前的高溫已達35.1度，改寫1942年9月12日創下的觀測史上最晚「猛暑日」紀錄。

朝日電視台報導，關東地方到九州地方受到強烈日照與堪比盛夏的暖空氣影響，罕見出現「秋老虎」的天氣型態。

東京市區上午11時55分被觀測到35.1度高溫，改寫150年觀測史上最晚出現「猛暑日」的紀錄。

目前預測罕見的猛暑將持續到9月20日左右，東京市區20日也有可能再度出現35度的「猛暑日」。

日本 東京 高溫

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