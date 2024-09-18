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東京大學扛不住物價學費喊漲 近三萬師生連署批校方「黑箱作業」

聯合新聞網／ 綜合報導
東京大學宣布將在明年調漲學費，引發學生抗議。圖／Ingimage
東京大學宣布將在明年調漲學費，引發學生抗議。圖／Ingimage

東京大學日本第一學府，長年以來培育不少優秀人才。然而如今萬物飛漲，就連東京大學也抵擋不住壓力，校方近日宣布，將在日後提高新生的學費。結果此舉引來許多反對聲浪，不滿的學生連署抗議，反對校方漲價的政策。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，過去唸完東大的標準學費為53萬5800日圓（約相當於新台幣120,786元），這個價格自2005年以來就沒變動過。然而近年來，日本中央的人事和教育關連等等補助經費日益減少，以及其他水電費等費用節節攀升，使得校方決定將標準學費提升自64萬2960日圓（約相當於新台幣145,064元），約上漲兩成左右。

這次漲價的政策預計將在2025年度，針對剛入學的東大新生開始實施，已經在學的學生不會受到影響。然而，仍有不少學生反對東大漲價的措施，教養學部四年級學生金澤伶認為，校方只強調財務困難的部分，卻沒有顧慮學生，一切商討都是校方關起門來黑箱決定，學生完全無力阻止。

金澤等人也從六月下旬左右開始進行連署，反對校方的政策，要求應該延期和檢討，並且開放學生加入討論等等。至今連署已達2萬7000份，連署成員包括東大學生、教職員，以及一些校外人士。反對代表也在17日，將連署書交給了東大副校長相原博昭。

大學生 日本 東京大學 漲價 連署書

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