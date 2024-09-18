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柏林市區嚴重事故 一艘派對船屋頂倒塌多人傷

中央社／ 柏林17日專電

德國柏林市中心米特區（Berlin-Mitte）費爾西島（Fischerinsel）17日晚間發生嚴重事故。在史普里河（Spree）舉辦派對的一艘船的屋頂部分倒塌，造成多人受傷。事發原因尚待調查。

事故發生在柏林時間晚上9點18分左右，柏林消防隊發布「大規模傷亡事件」（mass casualtyincident ），部署約100名特遣人員前往費爾西島進行緊急救援行動，包括一架救援直升機降落在現場。據了解，當時約有100人在船上慶祝。

柏林消防部門表示，目前有4人重傷，5人輕傷，由於情況不斷變化，受傷人數仍可能增加，傷者被送往附近醫院。柏林警方正調查船屋頂塌陷的原因。

柏林 消防隊

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