颱風摩羯估致522億元財損 越南受災者可減免稅款及緩繳

越南估計颱風摩羯（Yagi）造成40兆越南盾災損，越南稅務總局表示，受災的民眾和企業將可根據稅務機關的指導，獲得所得稅和增值稅等的減免和延緩繳納。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南稅務總局在發送給北部26個省市稅務局的文件中指出，受颱風摩羯影響的企業、家庭和民眾將獲得增值稅（VAT）、所得稅、特別消費稅、資源稅以及非農業用地使用稅等的減免。

此外，還可以獲得最多不超過兩年的稅款延緩繳納，以及免除行政違規罰鍰、滯納金、延期提交納稅申報表的權利。

除了稅務單位，許多越南的銀行也為受災民眾和企業推出減免利息的支持政策。

越南計劃投資部日前評估，颱風摩羯造成越南約40兆越南盾（約新台幣522億元）財損，使得越南2024年全年的經濟成長率將減少0.15個百分點。