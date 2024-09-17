JR九州高速船明知進水仍續航 日政府首祭免職命令

日本JR九州高速船公司的「皇后甲蟲號」高速船，日前爆發船體龜裂進水卻持續航行的嚴重問題，作為行政處分之一，日本政府國土交通省今天首度依法發布解任命令（免職命令）。

日本讀賣新聞報導，國土交通省今天下午依據海上運送法對JR九州高速船公司祭出行政處分，除了發布「輸送安全確保命令」外，還針對該公司「安全統籌管理者及運航管理者」發布解任命令。

JR九州高速船公司今年2月明知「皇后甲蟲號」（Queen Beetle）高速船發生船體龜裂進水，卻未依法進行報告及檢修，甚至讓船隻繼續航行逾3個月，期間載客數約5萬5000人。

JR九州高速船公司直到5月30日才假裝成首度發現進水，上報國土交通省及母公司。

這段期間JR九州高速船公司在船上航海日誌等都造假記載「無異常」，在進水量增加後還移動警報感應器位置使其失去功能。這些情況在國土交通省8月上旬實施突擊檢查時被察覺。

皇后甲蟲號能搭載502人，排水量2582噸，是往來日本福岡縣博多港與韓國釜山港間的高速船，單程航行距離約200公里、航行時間約3小時40分鐘，原本每天航行一個往返船班，但目前已被無限期停航。