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對妻下藥供陌生人性侵 法國男認罪聲淚俱下：我是強暴犯
法國媒體報導，遭控對妻子下藥以供數十名陌生人性侵長達十年的多明尼克．畢立可今天對多項刑事指控認罪，並且乞求家人原諒。
路透社報導，多明尼克．畢立可（DominiquePelicot）所涉案件震驚全法。他原定上週出庭，因為健康問題而延後，今天拄著拐杖出庭。
BFM電視台（BFM TV）引述71歲的多明尼克．畢立可告訴法庭說：「我對這些指控全部認罪…我是強暴犯，就像法庭裡頭其他被告一樣。」
「我乞求我妻子、小孩、孫兒接受我道歉。我對自己做的事感到後悔。我乞求你們的原諒，儘管罪無可赦。」
他遭控犯下強暴、輪姦等罪，並且因為拍攝和散布性影像而面臨多項侵犯隱私指控。
法國媒體報導，多明尼克．畢立可聲淚俱下告訴法庭自己成長歷程艱辛，而且也是強暴受害者。
也現身法庭的多明尼克72歲前妻吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）說：「畢立可先生方才所言令人不忍卒聽。」
檢方表示，多明尼克．畢立可下藥迷暈自己的妻子，在網站上找陌生男子到家中強姦她，還將過程拍下影片。除了他之外，遭控強暴的50名男子也在南部亞維儂巿（Avignon）受審。
部分其他被告表示，他們認為吉賽爾當時是裝睡，強調事件為合意性交。
若遭到定罪，相關被告將面臨最高20年徒刑。
吉賽爾的律師表示，她堅持審判以公開方式進行，讓多明尼克和其他被告無所遁形，讓這樣的性暴力水落石出。
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