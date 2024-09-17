印尼示警爪哇島恐有「規模9強震」 雅加達將進行防災演練

印尼當局警告，爪哇島可能發生芮氏規模9強烈地震，並伴隨20公尺的海嘯。為此，雅加達特區政府正加緊籌備災害演習計劃，地點涵蓋醫院、住宅區及辦公大樓等場所。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）8月時曾警告，印尼可能因2大板塊匯聚而爆發超級強震，並呼籲政府及相關單位須重視防震工作及做好相關準備。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）16日報導，印尼爪哇島可能發生強震及20公尺的海嘯引發關注，許多地質專家也紛紛對此提出看法。

印尼國家研究與創新署（BRIN）地質災害研究中心副研究員諾拉尼（Nuraini Rahma Hanif）指出，巽他海峽巨型逆衝斷層所引發的地震強度可達芮氏規模8.8，爪哇則可能有芮氏規模9強震。

他說，根據海嘯模型，若以爪哇南部的情況來看，海嘯高度可能介於5到20公尺之間，並補充，西爪哇省累積的能量較多，海嘯高度可能達到20公尺。

美都電視台（Metro TV）曾指出，「巨型逆衝斷層」通常是強烈地震且可能引發海嘯。

針對爪哇島可能發生強震，印尼當局呼籲民眾不需恐慌，但雅加達特區政府準備進行災害演習以因應可能發生的超級強震。

雅加達災害管理機構（BPBD）應變和災民處理組組長瓦爾達亞（Wardaya）16日表示，「在不久的將來，我們將進行演習做準備，以應對強烈地震發生的可能」。

瓦爾達亞說，他的團隊已針對不同地點模擬災害場景，以涵蓋雅加達社會的各個層面，其中包括醫院、人口密集的住宅區、市場、學校及辦公大樓等地，以應對地震災害。

他補充，這項模擬演練不僅針對地震災害，還包括因應火災及洪水災害，包括消防員和救難團隊都會加入。