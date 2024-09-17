每月看幾本書？日本各年齡層「0本」皆居冠 逾6成讀嘸1本書

日本政府文化廳今天公布最近一次定期調查指出，逾6成日本人1個月讀不到1本書，這個比率是從2008年度開始調查以來首度超過5成。

日本每日新聞報導，日本人遠離讀書的原因可能跟智慧型手機與社群網站普及有關，文化廳負責人說，「（調查）顯示民眾讀書的量明顯減少，可能對培養語文能力產生影響」。

調查是在今年3月（日本的2023年度）從全日本16歲以上民眾抽樣6000人採郵寄方式進行，共獲3559人有效回答，占比約59.3%。

文化廳從2008年度起每5年調查1次每月讀書的數量。在2023年度調查中，有關不包括漫畫和雜誌在內的書籍（含電子書），高達62.6%受訪者表示1本都沒有閱讀，較上次在2018年度調查的47.3%暴增15.3個百分點。這個問題在過去3次調查中始終維持在46%到47%上下。

回答1個月讀超過1本書的比率為36.9%，較上次調查減少15.7個百分點。其中1個月讀1到2本書的占比約27.6%，讀3到4本的占比約6%、讀7本以上約1.8%、讀5到6本約1.5%。

從性別來看，1個月讀0本書的男女差異幾乎不存在；從年齡層進行分析，不論哪個年齡層也不論性別都是0本占比最高；且不論年齡層或地區，不讀書的人口比率普遍較高。

另外，印證這次調查結果，有69.1%的受訪者表示讀書數量相比過去持續減少，較上次調查的67.3%成長1.8個百分點。

另外，回答不讀書的受訪者被問到在網路上看新聞等文章的頻率，有高達75.3%回覆「幾乎每天」，創統計以來新高紀錄。

文化廳因此認為民眾透過書本以外的途徑閱讀文字機會增加，所以不能說是「文字脫離」。

至於日本人持續遠離讀書的主因，文化廳推測，雖然平板與智慧型手機在2018年度調查時已相當普及，但這幾年隨著服務與應用程式更加多元，也提升使用者使用頻率，進而取代原本用來讀書的時間。