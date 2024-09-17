連續54年創新高 日本逾百歲人口達9.5萬「女性占約9成」
日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天公布，日本全國逾100歲的老年人口截至本月15日達9萬5119人，比去年增加2980人之外，人數連續54年創新高。
讀賣新聞報導，厚勞省根據截至本月15日的戶籍登記（住民基本台帳）以及各地方政府回報的資訊統計人瑞數量，並配合在日本9月16日的「敬老節」隔天公布相關數據。
數據顯示，逾100歲的老年人之中，女性為8萬3958人，高達約9成；男性僅有1萬1161人。而日本目前最年長的人瑞為住在兵庫縣芦屋市糸岡富子，她現年116歲，目前住在特別養護老人中心。
至於日本最高壽的男性則是住在靜岡縣磐田市的水野清隆。他現年110歲，儘管因病失明，但是喜歡關注運動賽事，樂於使用耳機聆聽大相撲的電視轉播。
根據厚勞省統計，日本全國平均每10萬人中有76.49名超過百歲的人，依照地方來區分的話，島根縣達159.54人，已經連續12年穩居榜首；高知縣154.2人排名第二，鹿兒島縣130.73人排名第三。埼玉縣逾百歲的人口最少，有45.81人，已連續35年「敬陪末座」。
截至本月1日的數據，預計到了2025年3月31日為止的2024年度，包含旅居海外的日本人與住在日本的外國人等在內，日本共有4萬7888人將達100歲，比2023年度增加781人，預料寫下新紀錄。
隨著醫療的進步與長照發達等因素，日本社會持續長壽化，100歲以上的高齡者在1998年首次突破1萬人，自2012年突破5萬人以來，這個數字仍在持續成長。
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