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韓研究：成年女性適量喝黑咖啡 有助降低代謝疾病率

中央社／ 首爾17日專電
冰咖啡示意圖。圖／Ingimage
冰咖啡示意圖。圖／Ingimage

「冰美式」幾乎是韓國人飯後最愛來上一杯的國民飲料，除了提神，最新研究指出，成年女性每天適量喝2到3杯黑咖啡，罹患高血壓糖尿病、高血脂症等代謝症候群的機率可降低約34%。

代謝症候群是現代人常見的健康問題，可能增加罹患糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病及中風風險。刊載於歐洲臨床營養學會期刊（EJCN）的韓國慶熙大學研究團隊最新研究指出，成年女性可能藉由適當飲用黑咖啡，降低罹患代謝症候群的風險。

這項研究針對2016至2021年間參與韓國國民健康營養調查的1萬4631名19歲至64歲韓國人調查飲用咖啡及其他飲食習慣進行分析，受調者分為完全不喝咖啡、一天喝一杯以下、一天喝2到3杯、一天喝超過3杯咖啡等4個族群，發現每天喝2到3杯黑咖啡的女性罹患代謝症候群的人數是完全不喝咖啡女性的66%。

研究認為，這項結果可能歸功於咖啡對高密度膽固醇HDL的影響。論文中提到，每天喝不到3杯黑咖啡的女性雖然血液中含有具消炎及抗氧化功能的高密度膽固醇HDL相對高，但有害中性脂肪的數值也較高。在男性案例中則未發現咖啡攝取量與代謝症候群有所關聯。

根據韓國市場調查業者去年底發布的統計，韓國人近年購買咖啡量快速增加，2023年平均每人一年喝了405杯，比全世界平均的152杯多出兩倍不止，相關研究也不少。

韓國中央大學研究團隊2019年也曾發表咖啡與代謝症候群相關的論文，指出經常飲用沖泡式咖啡的女性體內中性脂肪數值低，高密度膽固醇HDL則相對高，罹患代謝症候群風險比一般人低18%。

台灣衛生福利部建議，飲用咖啡、茶等飲品時，須注意咖啡因含量，成人每日咖啡因攝取量為300毫克以下。

咖啡 心臟病 糖尿病 高血壓

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