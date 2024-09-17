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台北市立國樂團歐洲巡演 創新「笙」音驚豔捷克

中央社／ 布拉格17日專電
台北市立國樂團在歐洲展開巡迴表演，知名笙表演家吳巍16日出席在布拉格的演出，以奇巧新意、不拘流派的演奏，讓笙這個有4000年年歷史的古老樂器煥發新生，成為令人耳目一新的聲音體驗。圖／中央社
台北市立國樂團在歐洲展開巡迴表演，知名笙表演家吳巍16日出席在布拉格的演出，以奇巧新意、不拘流派的演奏，讓笙這個有4000年年歷史的古老樂器煥發新生，成為令人耳目一新的聲音體驗。圖／中央社

時隔12年，台北市立國樂團在歐洲展開巡迴表演，16日晚間在布拉格市民會館舉辦音樂會。指揮張宇安表示，此次巡演的曲目精心挑選，以創新方式呈現國樂，讓歐洲觀眾了解台灣豐富的傳統音樂與創新精神。

台北市立國樂團這次的歐洲巡迴演出，一共在德國和捷克舉辦4場音樂會。此次巡演包括在捷克布拉格、拉貝河畔烏斯季，以及德國德勒斯登和雷根斯堡演出，為歐洲觀眾帶來東方音樂饗宴。

指揮張宇安表示，此次巡演的曲目精心挑選，展現國樂團從成立至今的演變過程。曲目涵蓋早期經典作品與近年新作，例如早期由關聖佑老師創作「祭神」，描繪傳統祭祀儀式；而林岑陵老師近年作品「炸寒單」則以台東的獨特祭典為題材，生動再現台灣的地方文化。

這次還有知名笙表演家吳巍出席表演，以奇巧新意、不拘流派的演奏，讓笙這個有4000年歷史的古老樂器煥發新生，成為令人耳目一新的聲音體驗。

台北市立國樂團來捷克巡演，有60多位團員登台，使用包含二胡、大提琴、柳琴、琵琶、揚琴、古箏、梆笛、嗩吶、鼓、鈸與鑼等樂器表演，為整場演出增添豐富聲音層次。圖／中央社
台北市立國樂團來捷克巡演，有60多位團員登台，使用包含二胡、大提琴、柳琴、琵琶、揚琴、古箏、梆笛、嗩吶、鼓、鈸與鑼等樂器表演，為整場演出增添豐富聲音層次。圖／中央社

張宇安表示，透過國樂團演出，「從早期比較傳統、直接且粗獷的聲音，一直到近年技法越來越多變化，聲響上有非常多特殊的嘗試，對聲音的運用也很創新」，帶給歐洲對比感受。

張宇安提到，這次演出中還包含由德國作曲施耐德（Ankur Schneider）創作的「魔鬼與靈魂的秘密」。施耐德對東方文化情有獨鍾，尤其是東方的敬天、敬鬼神、敬祖先傳統，因此在作品融入中元節與僵屍的故事，展現東方文化多樣性與神秘感。

張宇安表示，此題材對於西方基督教文化來說，是個充滿想像與挑戰的主題。這首歌曲藉由古老樂器「笙」，呈現豐富的聲音變化，這對歐洲聽眾會是前所未有的音樂體驗。

此次巡演的台北市立國樂團將有60多位團員登台，包括指揮、演奏家與技術人員。在樂器方面，國樂團的編制包含弦樂、彈撥樂、吹管樂和打擊樂等各類樂器，使用的樂器包含二胡、大提琴、柳琴、琵琶、揚琴、古箏、梆笛、嗩吶、鼓、鈸與鑼等，聲音各異，為整場演出增添豐富聲音層次。

張宇安表示，這次巡演的挑戰在於「音樂廳」，因爲每個音樂廳的聲音反射特性不同，而指揮和演奏者必須在短時間內適應新環境，促使樂團提升對聲音的敏感度，進一步確保整體演奏水準。

張宇安說，此次歐洲巡演不僅是音樂交流，也是文化傳遞，讓歐洲觀眾更深入了解台灣豐富的傳統音樂與創新精神。

台北市立國樂團16日晚間在捷克布拉格演出結束，觀眾紛紛起身給予熱烈掌聲。圖／中央社
台北市立國樂團16日晚間在捷克布拉格演出結束，觀眾紛紛起身給予熱烈掌聲。圖／中央社

國樂 捷克 樂團 音樂會

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