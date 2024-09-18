快訊

警濫查個資嚴重 重創形象威信

蘇力今將生成 吳德榮：雙颱雖不侵台 致未來1周多雨

長期在太空生活 太空人：吃飯最不便

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「在太空中打開罐頭，肉汁會因為失去重力亂飛，很可怕！」NASA近日因太空船安全考量，讓2位太空人在國際太空站多待3到4個月，外界好奇太空人在太空站的生活，外媒因此採訪3位前太空人分享經驗。在太空不只要進行任務，在零重力環境下，吃飯很麻煩，每天都要運動，且要忍受艙內的金屬異味。

睡眠空間狹小

根據《英國廣播公司》報導，2位美國的NASA太空人威廉絲與威爾默因波音的太空船艙有安全疑慮，原本僅有出8天任務的他們被迫滯留在國際太空站，將與其他9位太空人待到2025年。雖然兩位太空人都表示很樂意，但太空人的生活其實沒那麼好過，首先，每天都要在國際標準時間早上6點半起床。

「但太空站的睡袋是我睡過最好的。」曾於國際太空站執行104天任務的前太空人斯托特這樣說，不過每個太空人僅有電話亭大小的空間，晚上睡覺時睡袋需要綁在身上，其他個人物品也要設法固定在周圍；曾擔任太空任務指揮官的加拿大太空人哈德菲德則說，太空站體積很大，但艙體四處延伸，很像好幾台巴士串在一起，其實工作時很難見到彼此。

奇摩新聞網》提到，太空站有6個實驗室、廚房、廁所、健身房與睡眠艙組成，由於在太空上很難洗澡，廁所是有吸力系統的小空間，將汗水、尿液吸收後處理再回收。前英國太空人雪蔓表示，太空中只會有1種臭味，就是部分宇宙射線與氧氣反應產生的類似金屬的味道，「但久了就會習慣。」

流汗衣物直接燒掉

由於零重力環境容易造成肌肉萎縮，太空人每天都要運動2小時，因此任務、睡覺與運動加起來的時間相當緊湊，而為了避免流的汗四處漂動，太空人運動時還有專屬衣物，這些衣物在他們穿過後，因難以清理會直接集中焚化處理，「但日常衣物可以穿很久，我有件褲子一次就穿了3個月，」斯托特笑說。

斯托特也提到，在太空中吃飯是最困難的環節，如果有人不小心打開罐頭，裡面的肉末與醬汁很容易在太空站內飛來飛去，後來就改成裝在壓縮袋裡，很像軍隊的口糧。她最喜歡日本咖哩與俄羅斯麥片。雪蔓則說，太空人接受高壓、高強度與團隊合作訓練，也讓彼此的衝突可能性減少，在太空與人相處比較容易。

【更多精采內容，詳見

太空人 睡眠 運動

延伸閱讀

遭星際飛機「遺棄」 過客變長居 受困太空人：難以接受

地球抓到小行星 當做臨時小月亮 2個月後奔太空

史上首次民間太空漫步任務 SpaceX乘龍號將返地球

首次發聲...波音星際飛機任務「8天變8個月」 2受困太空人：百感交集

相關新聞

長期在太空生活 太空人：吃飯最不便

「在太空中打開罐頭，肉汁會因為失去重力亂飛，很可怕！」NASA近日因太空船安全考量，讓2位太空人在國際太空站多待3到4個月，外界好奇太空人在太空站的生活，外媒因此採訪3位前太空人分享經驗。在太空不只要

在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

當機師最後一刻迅速完成急轉彎，將A319降落在狹長的跑道上，十幾名乘客爆出如雷掌聲，有些人在最後幾分鐘裡一直緊張地握著座...

對妻下藥供陌生人性侵 法國男認罪聲淚俱下：我是強暴犯

法國媒體報導，遭控對妻子下藥以供數十名陌生人性侵長達十年的多明尼克．畢立可今天對多項刑事指控認罪，並且乞求家人原諒

印尼示警爪哇島恐有「規模9強震」 雅加達將進行防災演練

印尼當局警告，爪哇島可能發生芮氏規模9強烈地震，並伴隨20公尺的海嘯。為此，雅加達特區政府正加緊籌備災害演習計劃，地點涵...

每月看幾本書？日本各年齡層「0本」皆居冠 逾6成讀嘸1本書

日本政府文化廳今天公布最近一次定期調查指出，逾6成日本人1個月讀不到1本書，這個比率是從2008年度開始調查以來首度超過...

連續54年創新高 日本逾百歲人口達9.5萬「女性占約9成」

日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天公布，日本全國逾100歲的老年人口截至本月15日達9萬5119人，比去年增加2980...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。