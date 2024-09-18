長期在太空生活 太空人：吃飯最不便

「在太空中打開罐頭，肉汁會因為失去重力亂飛，很可怕！」NASA近日因太空船安全考量，讓2位太空人在國際太空站多待3到4個月，外界好奇太空人在太空站的生活，外媒因此採訪3位前太空人分享經驗。在太空不只要進行任務，在零重力環境下，吃飯很麻煩，每天都要運動，且要忍受艙內的金屬異味。

睡眠空間狹小

根據《英國廣播公司》報導，2位美國的NASA太空人威廉絲與威爾默因波音的太空船艙有安全疑慮，原本僅有出8天任務的他們被迫滯留在國際太空站，將與其他9位太空人待到2025年。雖然兩位太空人都表示很樂意，但太空人的生活其實沒那麼好過，首先，每天都要在國際標準時間早上6點半起床。

「但太空站的睡袋是我睡過最好的。」曾於國際太空站執行104天任務的前太空人斯托特這樣說，不過每個太空人僅有電話亭大小的空間，晚上睡覺時睡袋需要綁在身上，其他個人物品也要設法固定在周圍；曾擔任太空任務指揮官的加拿大太空人哈德菲德則說，太空站體積很大，但艙體四處延伸，很像好幾台巴士串在一起，其實工作時很難見到彼此。

《奇摩新聞網》提到，太空站有6個實驗室、廚房、廁所、健身房與睡眠艙組成，由於在太空上很難洗澡，廁所是有吸力系統的小空間，將汗水、尿液吸收後處理再回收。前英國太空人雪蔓表示，太空中只會有1種臭味，就是部分宇宙射線與氧氣反應產生的類似金屬的味道，「但久了就會習慣。」

流汗衣物直接燒掉

由於零重力環境容易造成肌肉萎縮，太空人每天都要運動2小時，因此任務、睡覺與運動加起來的時間相當緊湊，而為了避免流的汗四處漂動，太空人運動時還有專屬衣物，這些衣物在他們穿過後，因難以清理會直接集中焚化處理，「但日常衣物可以穿很久，我有件褲子一次就穿了3個月，」斯托特笑說。

斯托特也提到，在太空中吃飯是最困難的環節，如果有人不小心打開罐頭，裡面的肉末與醬汁很容易在太空站內飛來飛去，後來就改成裝在壓縮袋裡，很像軍隊的口糧。她最喜歡日本咖哩與俄羅斯麥片。雪蔓則說，太空人接受高壓、高強度與團隊合作訓練，也讓彼此的衝突可能性減少，在太空與人相處比較容易。

【更多精采內容，詳見 】