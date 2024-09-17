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曾有奧運夢！英國女重訓手滑遭「120公斤槓鈴」壓斷脊椎癱瘓

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子練深蹲時手滑，遭120公斤槓鈴壓斷脊椎。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名女子練深蹲時手滑，遭120公斤槓鈴壓斷脊椎。示意圖，非當事人。圖／ingimage

健身一定要量力而為、注意安全。英國一名女子練深蹲時手滑，120公斤重的槓鈴壓斷她的脊椎，導致下半身癱瘓。

根據《鏡報》《每日郵報》報導，一名40歲女子日前在健身房深蹲時，重達120公斤的槓鈴從她手上往後滑掉，她試圖調整姿勢把槓鈴扛回肩上，但用力過度，導致自己重心向前，槓鈴也順勢壓倒她。

健身房裡的其他人迅速把她送往醫院，經過MRI和CT掃描確認，女子的胸椎第11節和第12節部分脊椎骨折並脫臼，脊隨完全損傷，導致她的腰部以下癱瘓。

女子隔日接受手術，將5塊椎骨用螺栓固定以穩定脊椎。醫生說明，手術只能修復骨頭，無法治療脊隨的傷害，她的傷勢過於嚴重，不太可能恢復脊椎知覺。住院6周後，女子被轉移到脊椎治療中心，目前仍在持續治療。

女子的職業是體育老師，同時也是兩個孩子的媽，她經常舉槓鈴練深蹲，對此習以為常，她表示平常都會使用安全深蹲槓（Safety Squat Bar，簡稱SSB），但事發的健身房沒有這種設備，「不用安全深蹲槓是常態，但現在想想，在沒有安全槓的情況下深蹲非常荒謬」。

女子對運動一直充滿熱情，夢想成為奧運選手，目前積極復健，並表示正在考慮嘗試輪椅運動。由於女子無法在3層樓的家中移動，便在網路募款，希望可以籌到23萬英鎊（約新台幣966萬元）改造，部分資金也會用於復健。

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