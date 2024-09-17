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獸父企圖性侵兒子16歲女友！只因兒談戀愛後「忽視他」 落網下跪認錯

香港01／ 撰文／田中貴
獸父企圖性侵兒子的女友，落網後向兒子下跪認錯。網上圖片
獸父企圖性侵兒子的女友，落網後向兒子下跪認錯。網上圖片

泰國發生企圖性侵案。1名人父聲稱兒子結識1名16歲女友後，因感到被兒子忽略，於是遷怒於兒子的女友，打算向伸出狼爪，使計將她帶到出租房間，訛稱拍下她與兒子的性愛影片，要脅性交但遭拒絕。人父繼而想霸王硬上弓，女生掙脫後逃離現場，並向其他人士求助。人父逃走後翌日被捕，涉嫌觸犯《刑法》第278條透過威脅或使用暴力對成年人進行性侵犯，以及第295條攻擊他人造成身體和精神傷害罪，他對自己的行為悔恨不已，當場向兒子跪地叩頭認錯，兒子亦隨即下跪擁抱父親。

訛稱拍下性愛影片要求性交

涉案46歲人父蘇塔特（英文名字︰Suthat）早年和妻子離異，駕駛計程車獨自照顧兒子，父子住在信武里府，其兒子與26歲女友分手後，改與16歲女生巴姆（英文名字︰Bam）約會，據報他覺得被兒子忽略，因而遷怒對方女友，打算向她伸出狼爪。

今年8月30日，蘇塔特前往巴姆家中拜訪，聲稱有要事商討，要求對方上車，並將她帶往出租房間。蘇塔特訛稱在兒子房間安裝隱藏鏡頭，拍下他們的性愛影像，以此作為威脅，要求和巴姆性交，否則會將她的性愛影片在網上發布出去。

巴姆斷言拒絕，蘇塔特突然改稱非常愛她，不但擁抱和親吻巴姆，甚至試圖強行與她發生關係。但巴姆極力反抗，終成功逃出房間，然後向在附近喝酒的男子求助。雖然蘇塔特立即逃走，但翌日（1日）落網。

蘇塔特事後聲稱喝醉酒後，前往巴姆家借手機充電器，當時曾向她提及兒子的26歲前女友事宜，認為兒子當時只有16歲，事件可能涉及性侵未成年人士。蘇塔特帶兒子的女友上車，然後前往出租房間繼續討論，其間突然對巴姆有感覺，詢問是否願意發生關係，遭到拒絕後打算準備帶同巴姆回家，她卻跑去向其他人求助。

否認有性愛影片 稱嘗試尋求兒子關注

蘇塔特強調沒有任何不雅影片，承認捏造事件，理由是自從兒子開始約會，兒子就不再和他互動，令他覺得被忽視，所以嘗試尋求兒子的關注。

蘇塔特的口供充滿疑點，但警方相信他試圖性侵巴姆，涉嫌觸犯《刑法》第278條透過威脅或使用暴力對成年人進行性侵犯，以及第295條攻擊他人造成身體和精神傷害，前者最高可被判處10年監禁和20萬泰銖（4.6萬港元）罰款，後者最高刑罰達到2年監禁和4萬泰銖（9,200港元）罰款，警方亦相信他使用非法使用第1類毒品，而蘇塔特終承認所有罪行。

蘇塔特被警員帶走前，向兒子跪頭叩頭認錯，兒子亦當場跪頭，2人起身後互相擁抱。

獸父企圖性侵兒子的女友，落網後向兒子下跪認錯，父子起身後擁抱。網上圖片
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文章授權轉載自《香港01》

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